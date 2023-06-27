Мэр Екатеринбурга рассказал о проекте наземного метро в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, где и когда пройдет первая линия наземного метро в Екатеринбурге. Фото: Екатеринбург.рф

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, где и когда пройдет первая линия наземного метро в Екатеринбурге?

– Новая ветка наземного метро будет строиться от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово».

Для реализации этого плана 23 июня 2023 года подписано постановление, которым утверждены проекты планировки и межевания территории, где пройдет железнодорожная линия от станции Компрессорный завод до станции Аэропорт Кольцово.

Это будет Новокольцовский маршрут. Он пройдет по территории будущего студенческого городка, который станет точкой притяжения тысяч молодых людей. Напомню, новый кампус УрФУ откроется уже в сентябре, в нем будут жить около 8,5 тысячи учащихся. Чтобы студенты могли комфортно добираться до места учебы, мы организуем для них маршруты общественного транспорта, ведущие к станциям городской электрички. Протяженность Новокольцовской ветки составит 31 км, на этом пути будет 15 остановок.

Кроме создания нового пассажирского маршрута, осенью 2023 года, с начала нового учебного года, будет введен проездной билет для студентов, которые пользуются железнодорожным и муниципальным пассажирским транспортом. Хочу обратить внимание, что благодаря введению единого тарифа для наземного метро в Екатеринбурге пассажиропоток городской электрички вырос на 24 процента.

Маршрут «Новокольцовский» – это только часть масштабного проекта по созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца.

В перспективе кольцевое наземное метро охватит весь Екатеринбург, появятся маршрут «Юго-Западный», а также линии, которые свяжут уральскую столицу со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими городами-спутниками.