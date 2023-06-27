На Среднем Урале защитят от застройки природные территории

Уже 226 территорий внесены в госреестр недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области природные территории защитят от застройки. Министрество обороны установят границы 140 особо охраняемых природных лесов и парков. Об этом сообщили в Департаменте инфоримацонной политики региона.

Проведение работ контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его мнению, под охраной окружающей среды необходимо системно работать.

- Определить границы особо охраняемых природных территорий областного значения — значит обеспечить сохранность их уникальных природных комплексов и компонентов, - отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В первую очередь такие меры помогут уберечь территории от незаконного вовлечения в хозяйственный оборот и застроек. Всего в регионе таких объектов 507. Из них 226 внесены в госреестр недвижимости, еще 140 границ территорий установят к концу 2023 года. А для оставшихся 141 особа охраняемых территорий границы определят до окончания 2024 года.

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