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НовостиОбщество27 июня 2023 8:13

Под Нижним Тагилом скончался староста деревни

Прощание с Борисом Пановым состоится 28 июня
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Борис Панов скончался 26 июня. Фото: ТПП Нижнего Тагила

Борис Панов скончался 26 июня. Фото: ТПП Нижнего Тагила

16 июня в селе Николо-Павловское скончался староста поселка Анатольская Борис Панов, который также был директором предприятия «Уралмагистраль». Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Борис Панов 16 лет состоял в Торгово-промышленной палате Нижнего Тагила. Руководство палаты выразило соболезнования родным и близким старосты деревни.

- Мы всегда будем помнить его жизнерадостность, высокие душевные и моральные качества, - подчеркнули в ТПП Нижнего Тагила.

Прощание с Борисом Пановым пройдет 28 июня в 11:30 в большом зале «Реквием» в Нижнем Тагиле по адресу улица Челюскинцев, 47.