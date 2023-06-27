Под Нижним Тагилом скончался староста деревни

Борис Панов скончался 26 июня. Фото: ТПП Нижнего Тагила

16 июня в селе Николо-Павловское скончался староста поселка Анатольская Борис Панов, который также был директором предприятия «Уралмагистраль». Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Борис Панов 16 лет состоял в Торгово-промышленной палате Нижнего Тагила. Руководство палаты выразило соболезнования родным и близким старосты деревни.

- Мы всегда будем помнить его жизнерадостность, высокие душевные и моральные качества, - подчеркнули в ТПП Нижнего Тагила.

Прощание с Борисом Пановым пройдет 28 июня в 11:30 в большом зале «Реквием» в Нижнем Тагиле по адресу улица Челюскинцев, 47.