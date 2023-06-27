В Камышлове реальный срок получил рецидивист, напавший на 77-летнюю мать

Причиной избиения стала личная неприязнь сына к пожилой женщине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В камышлове осудили рецидивиста, который избил свою 77-летнюю мать. Его признали виновным в совершеннии насильственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, причиной избиения стала личная неприязнь сына к пожилой женщине. Мужчина ударил пенсонерку кулаком по затылку, а потом схватил за челюсть и сдавил ее.

- Необходимо отметить, что после освобождению сына из мест лишения свободы пожилая женщина пустила его в родительский дом. Однако вместо благодарности получила от сына телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

Камышловский районный суд назначил рецидивисту наказание в виде двух лет лишения свободы. Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима.

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