Выпускников Ямала оставили без праздника в Москве

Фото: портал Ямал1

Выпускники школ Ямала вернулись в родной регион из Москвы, так и не дождавшись праздника. Всероссийский бал изначально был назначен на 24 июня, но из-за контртеррористической операции его перенесли на 1 июля.

При этом у школьников были приобретены билеты домой на 26 июня, поэтому они вынуждены были вернуться. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В качестве компенсации для выпускников Ямала провели в Москве экскурсию по Воробьевым горам.

Напомним, что в Москву отправили 11 выпускников с Ямала, которые должны были принять участие в празднике. Путевки они получили за отличную учебу и победы во Всероссийской олимпиаде школьников.