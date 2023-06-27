Банк России выпустил 10-рулевую монету, посвященную Нижнему Тагилу

Фото: страница Владислава Пинаева во «ВКонтакте»

Банк России в серии «Города трудовой доблести» выпустил 10-рулевую монету, посвященную Нижнему Тагилу. На ней нанесено изображение памятника «Рабочий и танкист». Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

- Кстати, монумент не так широко известен в городе, но как раз отражает трудовой подвиг тагильчан, - написал мэр на своей странице во «ВКонтакте». - Обменять обычную десятирублевку на памятную можно в трех банках.

Тираж монеты - 1 миллион штук. В город поступило 40 тысяч.

Напомним, ранее мы писали, что к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом три рубля. Она входит в серию «Города». Тираж серии составит всего три тысячи штук на всю страну.

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