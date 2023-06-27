В Екатеринбурге Lada сбила 12-летнюю девочку, переходившую дорогу на «зеленый»

Девочку с различными травмами доставили в больницу. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге отечественная машина сбила школьницу. Девочка переходила дорогу в положенном месте на «зеленый». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария случилась днем 26 июня на улице Машиностроителей. Водитель на Lada Largus двигался по улице на «зеленый», когда на дороге появилась 12-летняя девочка. Оказалось, что и она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, с различными травмами доставлена в лечебное учреждение № 9, - рассказали в городском ГИБДД.

Ранее мы писали о ДТП на перекрестке Сурикова - Отто Шмидта. В районе Автовокзала столкнулись Renault Logan и ГАЗель. В аварии пострадала женщина-пассажир.

- С ушибом ноги она доставлена в больницу №24. Водители все трезвы, все адекватные. Никто не получил тяжелых травм. Травмированная женщина осмотрена врачами, после чего отпущена домой, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции.

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