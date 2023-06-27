Власти Екатеринбурга обустроят тропу к могиле основателя города

В центре Екатеринбурге четверть века назад установили памятник Татищеву и Де Геннину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году руководство Екатеринбурга обустроит тропу к могиле одного из основателей города Василия Татищева. Он покоится на кладбище в Соолнечногорском районе Московской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Договоренность об обустройстве тропы к могиле Татищева достигнута мэрией Екатеринбурга и правительством Московской области. Все работы на тропе от Рождественского погоста до деревни Шахматово проведут в этом году.

- Могилу выдающегося государственного деятеля ранее несколько раз теряли, поскольку она быстро зарастала, - рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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