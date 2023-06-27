На Ботанике на домофонах появились антироссийские лозунги

Домофон временно пришлось отключить Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ботанике на бегущей строке домофона появились антироссийские лозунги. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

- Зоркие жители на Ботанике (Екатеринбург) обратили внимание на бегущую строку домофона, - написал он в Telegram-канале. - Надеюсь, в самое кратчайшее время будут установлены авторы этой гнусности.

В пресс-службе УК «РЭМП УЖСК» «КП-Екатеринбург» сообщили, что получили обращение от совета дома 26 июня. На место была отправлена ремонтная бригада, которая отключила домофонную панель от питания для последующего разбора выявленной проблемы.

- На данный момент было принято решение об отключении домофонной панели от точки интернет-доступа, во избежание возобновления взлома, - рассказали в управляющей компании. - По данному факту специалистами управляющей компании будет проведена проверка, в том числе в отношении всех домов жилого фонда для определения принятия последующих мер.

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