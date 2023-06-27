В Екатеринбурге из-за пожара из многоэтажки эвакуировались 15 человек

В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 42 человека личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром 27 июня произошел пожар на последнем этаже 23-этажного дома на улице Хрустальногорской. Из-за возгорания из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 15 человек, из них 3 детей.

- В 04:14 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники, 42 человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 04:30 пожарные локализовали огонь. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:48. О пострадавших не сообщается.

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