Работы пройдут в три этапа с 8 по 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют проезд на улице Старых большевиков. На ней специалисты ЕМУП «Гортранс» проведут ремонт трамвайных путей.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.

Работы пройдут в три этапа с 8 по 25 июля.

Так, с 00:00 8 июля до 05:00 10 июля проехать нельзя будет по перекрестку Старых большевиков и Красных командиров. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Войкова, Шефской, Лобкова, Старых большевиков, Кобозева и Стачек.

С 00:00 15 июля до 05:00 17 июля будет закрыто движение по перекрестку Старых большевиков и Войкова. Это перекрытие владельцы транспорта смогут объехать по улицам Шефской, Красных командиров, Стачек, Старых большевиков и Фрезеровщиков.

Завершающий этап пройдет с 00:00 22 июля до 05:00 25 июля. Рабочие перекроют перекрестки улиц Старых большевиков и Кобозева, а также Старых большевиков и Лобкова. Автомобилисты смогут проехать по улицам Шефской, Энтузиастов, Войкова, Стачек, Красных командиров и Старых большевиков.

Также в мэрии предупредили, что на время ограничения движения трамваи № 2 и 25 перестанут ходить в обоих направлениях по улице Старых большевиков от конечной станции «Фрезеровщиков» до остановки «Энтузиастов».

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