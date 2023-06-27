Участок на берегу Исети в центре Екатеринбурга планируют застроить

Планируется, что на территории помимо кампуса появится жилье для преподавателей и студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок на берегу Исети в районе улиц Бебеля и Готвальда планируют застроить. Его планируют включить в программу комплексного развития территорий, чтобы возвести новый корпус для юридического университета и университета путей сообщения. Об этом пишет E1.RU.

- Суть предложения в том, чтобы вовлечь в оборот свободные федеральные земли. Потому что у университета есть ярко выраженная потребность в новом образовательном комплексе, в арендном жилье для сотрудников и студентов, - объяснил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он отметил, что университет, предложивший проект, вправе рассчитывать на федеральную поддержку, так как речь идет о межвузовских проектах.

Планируется, что на территории помимо кампуса появится образовательный центр, конгресс-центр, спортивный комплекс и жилье для преподавателей и студентов.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге осенью планируется провести три аукциона по комплексному развитию территорий, а еще несколько площадок сейчас находятся в стадии обсуждения. В совокупности в 2023–2024 годах планируется вовлечь в КРТ порядка 77 домов, из них 11 аварийных.

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