В Ревде в трех детских садах выявили норовирус

27 малышей отравились в детских садах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ревде в трех детских садиках выявили норовирус. В связи с этим Роспотребндзор проводит эпидрасследование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в детском саду №50 отравились 20 малышей, в саду №34 пострадали три ребенка, а в учреждении №17 выявлено четыре случая отравления. У всех ребят один и тот же возбудитель заболевания – норовирус второго генотипа.

- Первоуральским отделом Управления Роспотребнадзора организовано проведение эпидрасследований в отношении дошкольных учреждений, организаторов питания. Специалистами проведен отбор проб готовой продукции, сырья, смывов, воды, дезсредств; обследован персонал, - пояснили в ведомстве.

По итогам проверок, был найден болеющий сотрудник. Его отстранили от работы. А группы, которые посещали пострадавшие малыши, закрыли. Вскоре в садах пройдут дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Помимо этого, главе Ревды направлено предложение о принятие мер. Например, усилить контроль за правилами личной гигиены, за проведением уборки и информированию родителей об особенностях клиники и профилактики кишечных вирусных инфекций.

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