В «Гринвиче» затопило один из магазинов

Сколько именно торговых точек пострадали пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» затопило известный магазин, торгующий бытовой техникой. Причиной тому стал сбой работы насосной станции. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ТЦ.

По словам очевидцев, от потопа сильно пострадала электроника. Как оказалось, вода настигла и другие магазины. Однако не так сильно. Сколько именно торговых точек пострадали пока неизвестно.

- Был сбой в работе насосной станции, из-за чего произошла небольшая протечка на нижний этаж. Ее получилось быстро устранить. Это рабочая история. Со всеми арендаторами есть договора, где прописано, как разрешаются такие ситуации. Будем решать в частном порядке, - сообщили в «Гринвиче».

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