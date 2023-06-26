В Свердловской области запустят систему слежки за людьми

Сервис можно использовать в различных целях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области планируют внедрить систему, отслеживающую передвижения людей. Это можно будет делать через телефоны и сим-карты. Об этом сообщает портал 66.RU.

Над новым модулем геоинформационной системы работает «Ростелеком». По словам представителей компании, система охватит больше 80% жителей региона. Она сможет следить только за перемещением свердловчан. Другие данный абонентов не будет передаваться.

- Геоаналитические сервисы собирают обезличенные данные с привязкой к местоположению, анализируют их и выдают наглядную визуализацию. Перепись населения — это массовое анкетирование жителей государства. Для этого специальные люди — переписчики — обходят все дома в стране и идентифицируют каждого. Наш же продукт агрегирует и деперсонифицирует данные без возможности идентифицировать абонента, - пояснил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Александра Исхизова.

Сервис поможет составлять выверенные туристические маршруты, менять сетку общественного транспорта и отстраивать развязки. Однако этим ограничиваться не будет. Сервис можно использовать в различных целях.

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