Улицу Серафимы Дерябиной перекроют в два этапа

Первый этап будет длится с 1 по 15 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге улицы Серафимы Дерябиной перекроют в два этапа. Ограничения действуют из-за ремонта трамвайной линии. Об этом сообщили в администрации города.
Первый этап будет проходить с 1 по 15 июля. На это время рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроют движение от Серафимы Дерябиной до Объездной дороги. Объехать участок водители смогут по транспортному кольцу.
Второй этап будет проводиться с 5 июля по 1 августа. В этот период движение будет перекрыто на улице Волгоградской в месте пересечения с улицей Серафимы Дерябиной.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в мэрии.
Ранее в екатеринбургской мэрии объявили, что схему движения сменят пять трамвайных маршрутов. Изменения связаны с ремонтом путей.
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