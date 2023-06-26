В Екатеринбурге сменится маршрут пяти трамваев

Направление от «Таганского ряда» до «Семи ключей» будет перекрыто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге схему движения сменят пять трамвайных маршрутов. Изменения связаны с ремонтом путей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.

Изменения коснутся маршрутов №7, 10, 13 и 24. А трамвай №12 и вовсе перестанет курсировать. Продлятся они с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. Направление от «Таганского ряда» до «Семи ключей» будет перекрыто.

- Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке Технической и Маневровой улиц, - пояснили в мэрии.

На время ремонта трамваи будут двигаться по следующей схеме:

Трамвай № 7: «Эльмаш» – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – ВИЗ-бульвар – улица Халтурина – р/к Кушвинская;

Трамвай № 10: «ЦПКиО» – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – ВИЗ-бульвар –улица Халтурина – р/к Кушвинская;

Трамвай № 13: «40 лет ВЛКСМ» – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – ВИЗ-бульвар – станция ВИЗ;

Трамвай № 24: «Площадь 1 Пятилетки» – улица Победы – улица Машиностроителей – станция Машиностроителей.

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