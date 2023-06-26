Пруды и скамейки для отдыха: школьники создали проекты по благоустройству при поддержке застройщика Екатеринбурга

Команды школьников и студентов колледжей представили свои идеи по благоустройству территории общеобразовательной школы №75. Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

В Уральском колледже строительства и предпринимательства завершился марафон профессий «Ландшафтный дизайн», который проходил под эгидой Кейс-чемпионата «ПРОФИ». Команды школьников и студентов колледжей представили свои идеи по благоустройству территории общеобразовательной школы №75 г. Екатеринбурга.

Кейс-чемпионат «ПРОФИ», который проводит СРОО «Здоровые люди», второй год подряд становится победителем конкурса Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Партнерами марафона-2023 выступали Центр компетенций формирования комфортной городской среды Свердловской области, МБУ ДО Городской детский экологический центр и крупнейший строительный холдинг региона «Атомстройкомплекс». В решении кейсов по ландшафтному дизайну принимали участие 30 учеников школ №№75,16,142,180,137 и Городского детского экологического центра.

– Чемпионат Профи организует взаимосвязь между школьниками, учебными заведениями и непосредственными работодателями, работа над конкретными запросами рынка труда. В этом году целью нашего проекта является знакомство ребят с профессией, формирование интереса к профессии ландшафтного дизайнера и к социальному предпринимательству, – отметила Любовь Концевич, программный директор кейс- чемпионата «Профи».

Свои решения конкурсанты представляли и защищали перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители архитектурно-ландшафтных фирм, департамента образования, а также представитель проектного института «Атомстройкомплекс» Андрей Шушлебин. Важным критерием оценки проекта была его реалистичность и возможность воплощения, поскольку основной задачей марафона является знакомство с профессией и возможностями ландшафтной отрасли.

– Компания «Атомстройкомплекс» уже поддерживает кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на сближение образовательных программ и реальных потребностей рынка труда, усиление практической составляющей профессионального образования. Мы всегда открыты и для региональных проектов, кейс-чемпионат «Профи» – возможность формировать реальные задачи работодателей для образовательного сектора при построении программы ранней профориентации, – подчеркнула директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.