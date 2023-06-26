Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость26 июня 2023 13:06

Жители Югры за восемь месяцев собрали 138 тонн мусора

Этой массы хватит для десяти грузовых вагонов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Часть мусора всегда можно отправлять на переработку

Часть мусора всегда можно отправлять на переработку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Югры за восемь месяцев собрали 138 тонн отходов, которые вскоре отправят на переработку. Эту мусорную массу загрузят в десять грузовых вагонов. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

По словам экспертов, более половины бытовых отходов можно переработать, после чего использовать повторно. Это касается изделий из пластика, стекла, бумаги. Также на переработку идут канистры, банки из алюминия, батарейки, зубные щетки.

Сейчас в России постепенно формируется общество осознанного потребления, когда вещи не выбрасываются бездумно, а используются повторно. Для этого на площадках выставляют контейнеры для раздельного сбора мусора.