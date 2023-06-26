Жители Югры за восемь месяцев собрали 138 тонн мусора

Часть мусора всегда можно отправлять на переработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Югры за восемь месяцев собрали 138 тонн отходов, которые вскоре отправят на переработку. Эту мусорную массу загрузят в десять грузовых вагонов. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

По словам экспертов, более половины бытовых отходов можно переработать, после чего использовать повторно. Это касается изделий из пластика, стекла, бумаги. Также на переработку идут канистры, банки из алюминия, батарейки, зубные щетки.

Сейчас в России постепенно формируется общество осознанного потребления, когда вещи не выбрасываются бездумно, а используются повторно. Для этого на площадках выставляют контейнеры для раздельного сбора мусора.