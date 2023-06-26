В Югре подвели статистику по пожарам

В Югре действует один природный пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжает действовать один природный пожар. С огнем ведется борьба на площади 24 гектаров в Березовском районе. За минувшие выходные ликвидированы два очага возгорания в Советском и Березовском районах. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

С начала пожароопасного сезона в 2023 году в Югре потушили 231 лесной и 133 ландшафтных пожаров. Особый режим в ХМАО действует с 28 апреля, с 25 мая ввели запрет на посещение лесов и, соответственно, на рыбалку и охоту.

Сейчас на тушение единственного природного пожара задействовали 24 специалиста, четыре самолета, один вертолет.

- Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет, - рассказывает первый зам. директора Департамента экономики и природных ресурсов Югры Егор Збродов.