В Свердловской области стало больше подростков, имеющих наркотическую зависимость

Подростки находят вещества в интернете Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Свердловской области стало больше подростков, употребляющих наркотики. За последние несколько лет аудитория потребителей запрещенных веществ стала моложе. Об этом заявил начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин во время пресс-конференции.

- Очень сильно поменялась аудитория. Если раньше мы работали с людьми старше 25-29 лет, то сегодня имеем резкое омоложение этой аудитории. Это в основном несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркопотребление через Интернет, - отметил Забродин.

Ранее стало известно, что на Урале снизилось число детей-закладчиков. Такими данными в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург поделилась прокурор города Светлана Кузнецова. Число преступлений в 2023 году по сбыту запрещенных веществ подростками снизилось до пяти. По данным прокурора, в прошлом году подобных правонарушений было 10.

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