В Екатеринбурге сотрудница банка подарила мошеннику с сайта знакомств 2,5 млн

Женщина поняла, что ее обманули, когда решила зайти в приложение, а ее личный кабинет оказался заблокирован
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 35-летняя главный специалист крупной кредитной организации обратилась в полицию после того, как подарила мошеннику больше 2,5 миллионов рублей. Она рассказала, что познакомилась со злоумышленником, который представился Антоном, на сайте знакомств.
В переписке с ним она поделилась, что изучает инвестиции и трейдинг. После этого молодой человек написал ей, что сам торгует на фондовом рынке совместно с другом Павлом, который является профессиональным и опытным трейдером и занимается обучением, связанным с торгами на бирже.
- Спустя две недели с потерпевшей связался «Павел», который предложил ей помощь в обучении и будущем взаимодействии. Данное предложение ее заинтересовало, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Затем заявительница внесла 500 долларов США на свою учетную запись в приложении, связанном с торговлей криптовалютами, с последующим выводом денежных средств на счет зарубежного брокера.
Через неделю женщина увидела результаты своих торгов и решила продолжать инвестировать. Она внесла еще 100 тысяч рублей. Затем женщине поступило предложение вложить 15 тысяч долларов США в акции известного IT-бренда. Такой суммы у екатеринбурженки не оказалось, и она под давлением мошенников взяла кредит и передала им миллион рублей. Затем она отдала еще 900 тысяч рублей Павлу, также взятых в кредит для тех же целей.
Позже она захотела вывести полученные дивиденды для погашения оформленных кредитов. «Представитель брокера» на это сообщил о необходимости оплатить налог на прибыль в размере 13 % от выводимой суммы. Она вновь оформила кредит и обменяла полученную сумму в размере 366 тысяч рублей на криптовалюту в пользу оплаты налога.
Через некоторое время женщина решила зайти в приложение, но ее личный кабинет был заблокирован, а переписки в мессенджере с Антоном, Павлом и «представителем брокера» были удалены, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Следственным подразделением решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
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