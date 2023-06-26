Свердловчане стали чаще выбирать частные дома вместо квартир

За четыре месяца в регионе отстроили около 785 тысяч квадратных метров загородного жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Свердловской области чаще стали выбирать частные дома вместо квартир. С января по май 2023 года в регионе отстроили около 785 тысяч квадратных метров загородного жилья. В 2022 году этот показатель был на 20% ниже. Об этом сообщает портал 66.RU.

Как сообщает «Сбербанк», в мое 2023 года было выдано рекордное количество ипотечных кредитов на строительство загородного жилья. Лишь за месяц свердловчанам выдали 35,3 миллиарда рублей на эти цели.

Вероятно, причиной такого спроса стали растущие цены на новостройки в Свердловской области. За три года стоимость квадратного метра увеличилась в полтора раза. Цены на частные дома также выросли, но не так сильно.

Все чаще уральцы стали выбирать частое жилье ежели квартиры в новостройках. На это влияют, в том числе и льготные программы кредитования, которых становится все больше.

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