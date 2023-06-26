Реальный срок получил мужчина, убивший соседа в свердловском поселке

Нападавшего осудили на восемь лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уроженец Смоленской области получил реальный срок за нападение на своего соседа. Драка произошла в поселке Патруши под Сысертью. Мужчина нанес такую травму оппоненту, от которой тот погиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Весь день 10 апреля прошлого года смолянин, его возлюбленная и потерпевший выпивали спиртное в квартире. Однако во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Причиной тому послужила ревность.
- В это время к ним в квартиру вошел сосед, который стал заступаться за сожительницу осужденного, вследствие чего последний нанес не менее одного удара в область головы потерпевшему. Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы в виде кровоизлияния, - рассказали в ведомстве.
На суде нападавший мужчина признал свою вину в содеянном. Сысертский районный суд назначил ему наказание в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима.
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