Погорельцам из Арамиля выделили на новое жилье 41,5 млн

Фото: департамент информполитики региона

Погорельцам из Арамиля выделили на новое жилье 41,5 миллионов рублей. Деньги направили из резервного фонда правительства региона по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

- Глава региона поручил до конца лета обеспечить жильем людей, чьи квартиры были уничтожены огнем, - сообщили в департаменте информполитики.

Для семей, которые жили в сгоревшем доме по договорам соцнайма, будут предоставлены квартиры, купленные муниципалитетом на вторичном рынке. Жители, у которых квартиры были в собственности, получат выплаты, исходя из площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра.

Также деньги направлены на снос сгоревшего дома и незаконных хозяйственных построек.

Фото: департамент информполитики региона

Напомним, 21 мая в Арамиле загорелись хозяйственные постройки у дома №7 по улице Ломоносова. В считанные минуты огонь перекинулся на двухэтажку. Жители перед эвакуацией в панике выбрасывали вещи из окон. В это время огонь стремительно распространялся по кровле строения. Восстановление дома после пожара признано нецелесообразным.

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