Диетолог Соломатина рассказала про рецепт полезной окрошки

окрошка должна быть не только вкусной, но и полезной Фото: Артем КИЛЬКИН

Диетолог Елена Соломатина рассказала про рецепт самой полезной и вкусной окрошки, которую любят готовить уральцы летом. Об этом диетолог рассказала изданию NEWS.ru.

При приготовлении блюда лучше использовать побольше зелени, колбасу заменить на более полезный и сытный продукт, например, куриную грудку.

Готовить летний суп лучше на кефире или тане.

- Положите побольше зелени и овощей, поменьше мяса, уберите колбасу, замените ее мясом, - рассказывает Елена Соломатина.

Ранее диетолог посоветовала летом отказаться от жирного мяса, которое можно заменить курицей и рыбой.