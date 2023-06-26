Диетолог Соломатина рассказала про рецепт полезной окрошки

окрошка должна быть не только вкусной, но и полезной
Фото: Артем КИЛЬКИН
Диетолог Елена Соломатина рассказала про рецепт самой полезной и вкусной окрошки, которую любят готовить уральцы летом. Об этом диетолог рассказала изданию NEWS.ru.
При приготовлении блюда лучше использовать побольше зелени, колбасу заменить на более полезный и сытный продукт, например, куриную грудку.
Готовить летний суп лучше на кефире или тане.
- Положите побольше зелени и овощей, поменьше мяса, уберите колбасу, замените ее мясом, - рассказывает Елена Соломатина.
Ранее диетолог посоветовала летом отказаться от жирного мяса, которое можно заменить курицей и рыбой.