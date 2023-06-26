На перекрестке Сурикова - Отто Шмидта в аварии пострадала женщина

В районе Автовокзала столкнулись Renault Logan и ГАЗель. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на перекрестке Сурикова - Отто Шмидта произошла авария. В ней пострадала одна из пассажирок. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

Днем 26 июня в районе Автовокзала столкнулись Renault Logan и ГАЗель. Иномарка выезжала со двора и зацепила отечественный грузовик, который двигался по улице Сурикова.

Пострадавшая получила ушиб ноги. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Ничего серьезного. Заторовой ситуации не было. Пострадала женщина-пассажир иномарки. С ушибом ноги она доставлена в больницу №24. Водители все трезвы, все адекватные. Никто не получил тяжелых травм. Травмированная женщина осмотрена врачами, после чего отпущена домой, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге на Уралмаше такси влетело в трактор. ДТП случилось утром 25 июня на улице Фронтовых бригад. Легковое авто сильно пострадало при столкновении, передняя часть машины разбита. Однако водитель такси остался цел.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru