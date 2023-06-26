Уральцы пожаловались на дефицит сахара на полках магазинов

В Свердловской области не хватает сахара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Свердловской области обратили внимание на то, что с полок сетевых магазинов стал исчезать сахар-песок. Многие связали это с началом сезона заготовки варенья, однако проблема оказалась серьезнее. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Оказалось, что на складах регионов Уральского федерального округа действительно наблюдается нехватка сахара из-за того, что заводы юга России перестали отгружать товар.

- Пытаемся искать, сейчас закупочная цена составляет 68 рублей за килограмм, - пишет издание со ссылкой на оптовую торговую компанию в Екатеринбурге.

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