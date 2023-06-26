В подъезде многоэтажки в центре Нижнего Тагила устроили притон

Местные жители и полиция не могут усмирить наркоманов и алкоголиков в одном из домов Нижнего Тагила. Фото: сервис Яндекс.Карты

Жители второго корпуса дома №2 по улице Циолковского в Нижнем Тагиле пожаловались на притон в одном из подъездов. Об этом пишет портал Тагил.Лайф со ссылкой на паблик «Инцидент Нижний Тагил».

В подъезде отсутствует домофон, из-за чего на лестничные марши дома заполнены асоциальными элементами разных мастей, большую часть из которых составляют алкоголики наркоманы. При этом, в самом доме живут нормальные люди, включая семьи с детьми.

Одна из компаний в составе десяти человек постоянно устраивает вечеринки у подъезда, нарушая право людей на отдых после рабочего дня. После себя любители громкого отдыха оставляют горы мусора.

Также жители дома жалуются на пару цыган, которые поселились на восьмом этаже и, по словам жильцов, занимаются торговлей наркотиками и ведут себя агрессивно по отношению к нормальным людям.

- Эта ситуация превращает жизнь остальных жильцов в кошмар. Полиция неоднократно посещала тревожную квартиру, но им не предоставили доступ внутрь, - говорят жители дома.

В итоге стражи порядка оказались бессильны перед террором наркоманов и алкоголиков, а люди продолжают страдать.