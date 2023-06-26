В Каменске-Уральском перевернулся полицейский автомобиль

От удара полицейский автомобиль перевернулся. Фото: KU66.RU

В Каменске-Уральском утром, 24 июня, на перекрестке улица Мичурина и Павлова произошла авария с участием полицейской машины. Об этом сообщает KU66.RU.

Очевидцы утверждают, что полицейский УАЗик столкнулся с иномаркой Volkswagen Passat. После удара полицейский автомобиль перевернулся.

- По данному факту руководство территориального отдела ОВД проводит проверку, - рассказывают в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.

В ДТП по счастливой случайности никто не пострадал.

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