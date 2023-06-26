На Ямале наказали женщину, напавшую на полицейского

Инцидент произошел в январе на одной из улиц Надыма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Надым на Ямале от рук женщины пострадал участковый уполномоченный полиции. Теперь местной жительнице по решению суда придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как установило следствие. 14 января 29-летняя горожанка в общественном месте находилась в пьяном виде. Стражи порядка решили ее доставить в участок, но дама оказала сопротивление, от ее рук пострадал участковый.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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