На Урале задержали наркодилеров, у которых нашли 60 тысяч смертельных доз

Общий вес конфискованных веществ превысил шесть килограммов. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Полицейские Свердловской области расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении девяти наркодилеров. У них нашли 60 тысяч смертельных доз. Общий вес конфискованных веществ превысил шесть килограммов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

С 2021 года по 2022 года через интернет обвиняемые продавали наркотики в интернете. Вещества реализовали в разных регионах страны: Московской, Волгоградской и Курганской областей, а также на Среднем Урале. Группировка состояла из восьми южан и одной уралочки.

Группировка состояла из семи южан и одной уралочки. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

- Делом из 63 томов занималось Главное следственное управление регионального главка МВД под руководством следователя по особо важным делам майора юстиции Артема Дубровского. Сыщики в общей сложности изъяли из незаконного оборота более 60 тысяч доз смертельного зелья, которым могли воспользоваться потребители, - рассказал полковник Горелых.

Силовикам потребовалось провести 43 экспертизы, чтобы доказать причастность восьмерки к преступлениям. Всем фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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