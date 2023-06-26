В Екатеринбурге снесут десятки нелегальных киосков

Каждый год в Екатеринбурге сносят десятки незаконных киосков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге до конца 2023 года демонтируют 84 незаконных торговых объектов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
В 2022 году на территории город демонтировали 176 незаконных ларьков, в этом году системная работа продолжается. Процесс проходит в несколько этапов: сначала районные администрации находят такие киоски, составляют акт и уведомляют владельца о необходимости в течение десяти дней снести незаконных объект.
Если требование игнорируется, материалы передают в мэрию Екатеринбурга, где постановлением главы города принимается окончательное решение о сносе объекта.
Отметим, что по-прежнему не решается вопрос о сносе незаконной автомойке на автобусной остановке у дома №46 по улице Металлургов. В июле 2022 года в мэрии говорили, что объект, на который жалуются местные жители, будет снесен через суд. Но этого не произошло – автомойка продолжает работать.
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