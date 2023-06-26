В Екатеринбурге увеличилось количество курсантов, подхвативших кишечную инфекцию

Состояние большинства заболевших врачи оценивают как близкое к удовлетворительному Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличилось количество курсантов Уральского юридического института, подхвативших кишечную инфекцию. По данным регионального Минздрава, на утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек.

- Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Продолжается лечебный процесс в рамках клинических рекомендаций, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о 36 госпитализированных курсантах с кишечной инфекцией.

Прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении.

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