В Качканаре осудили бывшего участкового лесничества за получение взяток

взяточнику назначили штраф в размере 2,5 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Качканаре перед судом предстал бывшего участкового лесничества. Мужчину обвинили в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С 2014 по 2022 годы лесничий лично получал взятки от работников, занимающихся лесопереработкой. За это время мужчина получил в общей сумму 390 тысяч рублей. Средства участковый получал за бездействие по отношению к незаконной вырубке.

- Взяткодатели имели возможность заготовить деловой древесины больше, чем было указано в технологической карте лесосечных работ, - пояснили в ведомстве.

На взяткодателей завели уголовные дела. Однако они были прекращены из-за раскаянья лесозаготовителей. А вот взяточнику назначили штраф в размере 2,5 миллионов рублей. Помимо этого, мужчине запретили работать в сфере лесной охраны в течение 3 лет.

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