В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, сбежавшего из машины скорой помощи

Фото: «ЛизаАлерт»
В Нижнем Тагиле продолжаются поиски 63-летнего Валерия Романова. Как рассказали в полиции, он сбежал из машины скорой помощи, которая перевозила его из больницы на Вагонке в городскую больницу №4. Мужчина пропал 24 июня.
- Накануне с заявлением об исчезновении мужчины в полицию обратился его сын. Позже мужчину видели в металлоприемке на улице Красных Зорь, где он распивал алкоголь. У мужчине при себе есть сотовый телефон, но в настоящее время он отключен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».
У Валерия Романова есть особая примета - татуировки на пальцах и плече.
Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке или в дежурную часть отдела полиции по телефону 8(3435) 87-69-32.
Фото: «ЛизаАлерт»
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru