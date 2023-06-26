В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, сбежавшего из машины скорой помощи

Фото: «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски 63-летнего Валерия Романова. Как рассказали в полиции, он сбежал из машины скорой помощи, которая перевозила его из больницы на Вагонке в городскую больницу №4. Мужчина пропал 24 июня.

- Накануне с заявлением об исчезновении мужчины в полицию обратился его сын. Позже мужчину видели в металлоприемке на улице Красных Зорь, где он распивал алкоголь. У мужчине при себе есть сотовый телефон, но в настоящее время он отключен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».

У Валерия Романова есть особая примета - татуировки на пальцах и плече.

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке или в дежурную часть отдела полиции по телефону 8(3435) 87-69-32.

Фото: «ЛизаАлерт»

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