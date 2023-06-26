В Академическом из-за перекрытия образовалась огромная пробка

Перекрыта дорога будет до 10 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом из-за перекрытия утром 26 июня образовалась огромная пробка. Рабочие закрыли движение по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина.

- Движение закрыто в связи со строительством трамвайной линии в район Академический. Движение будет организовано по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, - сообщается на сайте мэрии.

Перекрыта дорога будет до 10 августа. Напомним, что из-за этого сменится схема движения десяти автобусов. Изменения коснутся автобусов под номером 05, 12, 016, 019,42, 45, 46, 047, 54 и 58. Об этом подробнее мы рассказывали здесь.

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