Прокуратура проводит проверку после массового отравления курсантов в Екатеринбурге

Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проводит проверку после массового отравления курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Отмечается, что точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки.

Ранее URA.RU сообщило, что 60 курсантов подхватили гастроэнтерит, из них 36 оказались госпитализированы.

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