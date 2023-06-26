Прокуратура проводит проверку после массового отравления курсантов в Екатеринбурге

Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура проводит проверку после массового отравления курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге.
- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Отмечается, что точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки.
Ранее URA.RU сообщило, что 60 курсантов подхватили гастроэнтерит, из них 36 оказались госпитализированы.
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