Под Кушвой иномарка оказалась в кювете из-за дождя

Автомобиль выехал на встречную полосу, а потом съехал в кювет. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 210 километре дороги Екатеринбург–Нижний Тагил–Серов произошло ДТП, в котором пострадали три человека, двое из которых дети. Infiniti QX80 съехала в кювет. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария случилась днем 25 июня. По предварительным данным, 50-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, не учел дорожные и погодные условия. Автолюбитель выбрал неправильную скорость и не следил за движением. Из-за этого он выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП пассажиры транспортного средства Infiniti QX80, две девочки 11 и 8 лет, а также их 47-летняя мать получили травмы различной степени тяжести, с которыми госпитализированы в лечебное учреждение города Красноуральска, - рассказали в областном ГИБДД.

Водитель был трезв. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Оказалось, что семья ехала в гости в Екатеринбург из города Советский, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Автоинспекторы выяснили, что все члены семьи были пристегнуты. Также удалось установить, что водитель водит авто уже 22 года, а за 2023 год не был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчина был трезв.

- В отношении водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», - добавили в Госавтоинспекции.

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