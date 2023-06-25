В Нижнем Тагиле ищут мужчину с татуировками на пальцах

У мужчины есть татуировки на пальцах и плече. Фото: «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле начались поиски пропавшего 63-летнего мужчины. О местонахождении Валерия Романова неизвестно с 24 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 172 сантиметра, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, имеется залысина, - рассказали волонтеры.

На момент исчезновения мужчина был одет в серую футболку, темно-синие спортивные штаны. На ногах у Валерия Романова были обуты темно-синие домашние тапки. У мужчины есть татуировки на пальцах и плече.

Сейчас поисками пенсионера занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находится Валерий Романов, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89193840554 или Олесе по номеру 89222190672. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в МВД, набрав 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru