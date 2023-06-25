В Кольцово задержали два рейса

Причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали два рейса. Самолеты до Сочи и Самары вылетят позже запланированного времени. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был отправиться в Сочи в 13:40, смог вылететь не раньше 14:00. На рейсе зарегистрированы 214 пассажиров. Среди них нет маломобильных людей.

Гораздо большая задержка произошла на рейсе WZ-1033 авиакомпании «RedWings». 99 пассажиров должны были вылететь из Екатеринбурга в Самару еще в 12:00. Однако вылет перенесли на 18:30.

- Причины задержки авиарейсов - позднее прибытие воздушных судов. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - рассказали в ведомстве.

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