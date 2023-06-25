В Ельцин Центре заявили, что соблюдают закон о президентских центрах

Центр находится в непростой ситуации и вынужден давать отпор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ельцин Центре заявили, что соблюдают закон о центрах исторического наследия президентов. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов во время XV Международной научной конференции «История сталинизма».

По мнению представителя Ельцин Центра, учреждение четко следует уставу, не нарушая законодательства. Однако Александр Дроздов не стал отрицать, что центр находится в непростой ситуации и вынужден давать отпор.

- У нас нет оснований считать, что мы делаем что-то не то. Я абсолютно уверен, что все цели, которые заявлены в нашем уставе, да и в законе о центрах исторического наследия президентов, завершающих свои полномочия в Российской Федерации, они выдерживаются, причем не формально, - отметил исполнительный директор фонда.

Ранее Александр Дроздов сообщил, что в Ельцин Центре прокуратура проводит проверку. Основанием для этого послужили жалобы депутатов Госдумы. Сотрудники ведомства осмотрели музей, отфотографировали его и попросили на электронных носителях все медиа центра.

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