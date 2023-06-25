Из здания эвакуировали 65 человек. Фото: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура организовала проверку после пожара в пятиэтажке в Первоуральске. ЧП произошло вечером 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Возгорание случилось на кровле дома на улице Ильича. На место ЧП прибыли 19 спасателей и десять пожарных машин. Из дома огнеборцы эвакуировали 53 человека, включая девять детей. Помимо этого, еще 12 человек из здания вывели при помощи спасательных устройств. Из них четверо дети. Людей разместили в пункте временного проживания.

К месту происшествия также приехал прокурор города Владимир Курочкин и его заместитель Сергей Халеев. Она занимались координацией действий правоохранительных органов.

- Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований о пожарной безопасности в деятельности управляющей организации, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура возьмет на свой контроль соблюдение жилищных прав горожан. Если же появится достаточно оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru