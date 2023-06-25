Прокуратура проверяет работу Ельцин Центра

Сотрудники ведомства осмотрели музей и попросили на электронных носителях все медиа Центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проводит проверку работы Ельцин Центра. Основанием для этого послужили жалобы депутатов Госдумы. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов.

- В отношении нас Генеральная прокуратура по письму депутатов во главе с Бурляевым проводит проверку на соответствие законам НКО, свободе слова, печати, и так далее, в том числе на какие-то признаки экстремизма. Коллеги из свердловской прокуратуры пришли сюда, они осматривали музей, фотографировали, попросили на электронных носителях все наши медиа, - пояснил Александр Дроздов.

Ранее появилась информация о том, что Минюст может признать Ельцин Центр иностранным агентом. На это повлияло обращение депутата Андрея Альшевских.

Однако проверка Минюста оказалась невозможна. Для этого у ведомства не хватает полномочий. Об этом рассказал в своих социальных сетях Андрей Альшевских. Депутат отметил, что в связи с этим Ельцин Центр чувствует свою безнаказанность. Однако он вместе с коллегами постарается править федеральный закон.

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