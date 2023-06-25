В Екатеринбурге с начала июня ищут 36-летнего мужчину

Неизвестно во что был одет мужчина в день исчезновения. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге начались поиски 36-летнего мужчины, пропавшего в начале июня. О местонахождении Артема Нерсисяна неизвестно с 9 числа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 173 сантиметра, нормального телосложения, глаза карего цвета, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, неизвестно во что именно был одет мужчина в день пропажи. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться Артем Нерсисян, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Олесе по номеру 89222190672. Или же вы можете сообщить всю имеющуюся информацию в МВД, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего мальчика. Ребенка нашли живым и здоровым. Она находился недалеко от того места, где его видели в последний раз.

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