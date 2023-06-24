Председатель свердловского Заксобрания поддержала президента Путина

Законодательное Собрание Свердловской области продолжит политику, направленную на поддержку решений нашего президента

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина поддержала президента России Владимира Путина. Легенда уральской политики призвала земляков объединиться.

- Уверена, наши граждане не пойдут на поводу у провокаторов. Чем бы ни было вызвано произошедшее - личными обидами или предательством, сейчас у России одна цель - объединиться во благо Победы над поднявшим голову неонацизмом на Украине, - заявила Людмила Бабушкина.

Напомним, что в поддержку президента выступил полпред в УрФО Владимир Якушев. В Свердловской области с 24 июня действует режим повышенной готовности.

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Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru