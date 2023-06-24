Екатеринбурге скейтбордисты устроили жесткие соревнования

Спортсмены отметили День скейтбордиста Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В центре Екаткринбурга скейтбордисты устроили соревнования. На Плотинке собралтсь около 100 человек.

- 21 июня был День скейтбордиста. Поскольку в этот день была плохая погода, перенесли на сегодня. Это больше развлечение, я ем серьезные соревнования, но дух соперничества, конечно есть. У нас все друг друга знают, поэтому в курсе, что мы так собираемся, - рассказал один из скейтбордистов.

На вопрос, почему у участников соревнования нет защиты в виде шлемов и наколенников он ответил, что ребята рассчитывают свои силы.

- Травмы, кончено, есть, но не сильные, - заявил спортсмен.

Напомним, что накануне в городе прошел фестиваль Ural Music Night.

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