Концерт начнется в 20:00
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Концерт Глюкозы (Наталья Ионова) в парке Маяковского состоится согласно расписанию. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Администрации города. Выступление поп-певицы пройдет в 20:00 по случаю Дня молодежи.
- Да, концерт состоится, - пояснили в мэрии.
Напомним, что накануне в столице Среднего Урала прошла девятая «Уральская ночь музыки». Фоторепортаж с Ural Music Night вы можете посмотреть здесь.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru