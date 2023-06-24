Концерт начнется в 20:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт Глюкозы (Наталья Ионова) в парке Маяковского состоится согласно расписанию. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Администрации города. Выступление поп-певицы пройдет в 20:00 по случаю Дня молодежи.

- Да, концерт состоится, - пояснили в мэрии.

Напомним, что накануне в столице Среднего Урала прошла девятая «Уральская ночь музыки». Фоторепортаж с Ural Music Night вы можете посмотреть здесь.

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