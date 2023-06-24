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НовостиПроисшествия24 июня 2023 9:19

В Каменске-Уральском перевернулся полицейский УАЗ

Местный ОВД выясняет обстоятельства аварии
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Авария произошла утром 24 июня Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Авария произошла утром 24 июня Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском на перекрестке улиц Мичурина и Павлова перевернулся полицейский УАЗ. Причина опрокидывания служебного автомобиля пока неизвестна.

- По данному факту руководство ОВД Каменска-Уральского проводит проверочные мероприятия, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства инцидента. По итогам будет принято обоснованное решение, - сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге полицейские задержали рецидивиста с синтетикой.

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