Авария произошла утром 24 июня Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском на перекрестке улиц Мичурина и Павлова перевернулся полицейский УАЗ. Причина опрокидывания служебного автомобиля пока неизвестна.

- По данному факту руководство ОВД Каменска-Уральского проводит проверочные мероприятия, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства инцидента. По итогам будет принято обоснованное решение, - сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге полицейские задержали рецидивиста с синтетикой.

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