При опросе подозреваемый признался полицейским, что приобрел синтетику для личного употребления без цели сбыта
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отдел полиции № 10 Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего рецидивиста. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, мужчина был задержан в поселке Шувакиш. При обыске у него нашли пакет с 0,37 грамма синтетического вещества.
- На гражданина также составлен административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, - пояснили в региональном главке полиции.
При опросе подозреваемый признался полицейским, что приобрел синтетику для личного употребления без цели сбыта.
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