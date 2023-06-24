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НовостиПроисшествия24 июня 2023 8:29

В Екатеринбурге полиция задержала рецидивиста с наркотиком

У мужчины было 0,37 грамма синтетики
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
При опросе подозреваемый признался полицейским, что приобрел синтетику для личного употребления без цели сбыта

При опросе подозреваемый признался полицейским, что приобрел синтетику для личного употребления без цели сбыта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдел полиции № 10 Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего рецидивиста. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, мужчина был задержан в поселке Шувакиш. При обыске у него нашли пакет с 0,37 грамма синтетического вещества.

- На гражданина также составлен административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, - пояснили в региональном главке полиции.

При опросе подозреваемый признался полицейским, что приобрел синтетику для личного употребления без цели сбыта.

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